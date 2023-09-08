7 сентября в Лондоне состоялась первая пресс-конференция с участием обладателя титула WBC в хевивейте Тайсона Фьюри и экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну. Оба соперника обменялись громкими заявлениями.

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Нганну: Это будет одно из самых больших событий в мире

Франко-камерунский боец рассказал, что всегда мечтал о таком бое с чемпионом мира по боксу. Поэтому "Хищник" надеется воспользоваться своим шансом на все сто.

"Это то, чего я не ожидал, хотя я мечтал о подобном. Я всегда надеялся, что когда-нибудь это произойдет. Но я не предполагал, что это будет так, что это будет одно из величайших событий в мире. Это не просто бой. Мы собираемся открыть "Эр-Риядский сезон", то есть это культурное событие, за которое мы боремся, и мы будем делать этот бой все больше и больше.

Никто точно не знает, что произойдет, но что я знаю точно, это то, что я буду охотиться за головой этого парня, чтобы оторвать ее. Это я могу гарантировать", – сказал Нганну.

Отметим, что битва титанов состоится по правилам профессионального бокса. Фьюри и Нганну проведут 10-раундовый поединок, который будут оценивать трое судей по 10-балльной системе. Победитель мегафайта получит особый пояс и титул Чемпиона Эр-Рияда". Бой состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии.

Чем прославился Нганну

Фрэнсис Нганну – 37-летний франко-камерунский боец смешанных единоборств.

С детства он увлекался мастерством Майка Тайсона и мечтал приступить к боксерской карьере. Однако нехватка денег и связей помешала этой цели.

С 2013 года Нганну начал тренироваться в зале ММА. Уже в декабре 2015 года Фрэнсис провел свой первый бой на профессиональной арене.

В общей сложности "Хищник" одержал 17 побед в 20 поединках в октагоне.

В марте 2021 года Нганну получил титул чемпиона UFC в тяжелой весовой категории.

Фрэнсис снискал славу благодаря брутальным нокаутам. Очень часто он завершал свои поединки в начале первого раунда. Аналитики считают удар Нганну одним из самых тяжелых среди всех бойцов мира.

К слову. Фрэнсиса Нганну готовит к бою с Фьюри его кумир детства – Майк Тайсон.