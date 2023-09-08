7 вересня у Лондоні відбулася перша пресконференція за участю володаря титулу WBC у хевівейті Тайсона Ф'юрі та ексчемпіона UFC Франсіса Нганну. Обидва суперники обмінялися гучними заявами.

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Нганну: Це буде одна з найбільших подій у світі

Франко-камерунський боєць розповів, що завжди мріяв про такий бій з чемпіоном світу з боксу. Тож "Хижак" сподівається скористатися своїм шансом на всі сто.

"Це те, чого я не очікував, хоча я мріяв про подібне. Я завжди сподівався, що коли-небудь це станеться. Але я не припускав, що це буде так, що це буде одна з найбільших подій у світі. Це не просто бій. Ми збираємося відкрити "Ер-Ріядський сезон". Тобто це культурна подія, за яку ми боремося. І ми будемо робити цей бій дедалі більшим і більшим.

Ніхто точно не знає, що станеться, але що я знаю точно, то це те, що я буду полювати за головою цього хлопця, щоб відірвати її. Це я можу гарантувати", – сказав Нганну.

Зазначимо, що битва титанів відбудеться за правилами професійного боксу. Ф'юрі та Нганну проведуть 10-раундовий поєдинок, який оцінюватимуть троє суддів за 10-бальною системою. Переможець мегафайту отримає особливий пояс та титул Чемпіона Ер-Ріяда". Бій відбудеться 28 жовтня у столиці Саудівської Аравії.

Чим прославився Нганну

Френсіс Нганну – 37-річний франко-камерунський боєць змішаних єдиноборств.

З дитинства він захоплювався майстерністю Майка Тайсона та мріяв розпочати боксерську кар'єру. Проте брак грошей та зв'язків став на заваді цієї мети.

З 2013 року Нганну розпочав тренуватися в залі ММА. Вже в грудні 2015 року Френсіс провів свій перший бій на професійній арені.

Загалом "Хижак" здобув 17 перемог у 20 поєдинках в октагоні.

У березні 2021 року Нганну здобув титул чемпіона UFC у важкій ваговій категорії.

Френсіс здобув славу завдяки брутальним нокаутам. Дуже часто він завершував свої поєдинки на початку першого раунду. Аналітики вважають удар Нганну одним з найважчих серед усіх бійців світу.

До слова. Френсіса Нганну готує до бою з Ф'юрі його кумир дитинства – Майк Тайсон.