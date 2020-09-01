Бій з Джошуа або титул WBO: Усик поставив ультиматум чемпіону світу
Непереможний український боксер Олександр Усик зайняв тверду позицію щодо свого статусу обов'язкового претендента на титул WBO. Команда українця вимагає бій за чемпіонський пояс після поєдинку з Дереком Чісорою.
Олександр Красюк, промоутер Усика, нагадав, що українець погодився зачекати на бій з Джошуа. Зокрема, Ентоні отримав можливість спершу зустрітися з Кубратом Пулєвим. Про це повідомляє Sky Sports.
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Усик погодився дозволити Джошуа битися проти Пулєва, а переможець зустрінеться з ним. І це твердження все ще актуальне,
– сказав Красюк.
План Усика
Красюк розповів про плани Усика. Зокрема, першочерговим завдання українця є перемогти Дерека Чісору. Бій повинен відбутися 31 жовтня.
Далі команда українця хоче змусити Джошуа дотримуватися правил WBO або ж звільнити титул.
У підсумку Усик прагне перемогти Джошуа або будь-якого іншого чемпіона чи претендента WBO і стати чемпіоном у суперважкій вазі.
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Шлях Усика до титулу
- Український боксер розпочав професійну боксерську кар'єру у першій важкій вазі. Там Олександр виграв усі 16 поєдинків.
- У рамках цієї ваги Усик став першим в історії України абсолютним чемпіоном світу, вигравши всі титули.
- Після цього Олександр відмовився від титулів та перейшов у суперважку вагу. 12 жовтня Усик дебютував у хевівейті, здолавши Чазза Візерспуна.
- Усик прагне стати чемпіоном у хевівейті, щоб зрівнятися з Девідом Хеєм та Евандером Холіфілдом. Обидва ставали чемпіонами світу у крузервейті та хевівейті.