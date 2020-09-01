Непереможний український боксер Олександр Усик зайняв тверду позицію щодо свого статусу обов'язкового претендента на титул WBO. Команда українця вимагає бій за чемпіонський пояс після поєдинку з Дереком Чісорою.

Олександр Красюк, промоутер Усика, нагадав, що українець погодився зачекати на бій з Джошуа. Зокрема, Ентоні отримав можливість спершу зустрітися з Кубратом Пулєвим. Про це повідомляє Sky Sports.

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Усик погодився дозволити Джошуа битися проти Пулєва, а переможець зустрінеться з ним. І це твердження все ще актуальне,

– сказав Красюк.

План Усика

Красюк розповів про плани Усика. Зокрема, першочерговим завдання українця є перемогти Дерека Чісору. Бій повинен відбутися 31 жовтня.

Далі команда українця хоче змусити Джошуа дотримуватися правил WBO або ж звільнити титул.

У підсумку Усик прагне перемогти Джошуа або будь-якого іншого чемпіона чи претендента WBO і стати чемпіоном у суперважкій вазі.

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Шлях Усика до титулу