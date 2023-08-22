Не простил унизительные поражения: Джошуа признался, за кого будет болеть в бою Усик - Дюбуа

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа рассказал о своих симпатиях в поединке Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Британский боксер решил поддержать своего соотечественника.

Александр Усик дважды победил Энтони Джошуа, нанеся ему чувствительные поражения. Британец вынужден был смириться со статусом неудачника и отдать свои титулы украинскому боксеру.

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Джошуа: Даю Дюбуа шанс панчера

Неудивительно, что в поединке чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика и Даниэля Дюбуа Эй-Джей будет поддерживать британца.

Я очень уважаю Усику, мне он очень нравится. Я знаю, как тяжело работает этот парень. Его успех пришел не через удачу, он пришел благодаря упорному труду. Но будет приятно увидеть победу Дюбуа. Ради его отца. Я думаю, что для них это мечта,

– аргументировал свой ответ Джошуа.

Энтони надеется, что у Дюбуа будет возможность продемонстрировать свой удар и он нокаутирует украинского чемпиона.

Да, я даю ему шанс в бою с Усиком. Если он пропустит мощный удар, все может закончиться. Это супертяжелый вес, здесь вы имеете дело с серьезными, тяжелыми ударами, и поэтому я даю Дюбуа шанс панчера,

– добавил Эй-Джей.

Отметим, что бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится 26 августа. Кроме главного поединка вечера, фанатов бокса ожидают еще 12 боев. Следить за событиями на стадионе Tarczyński Arena зрители смогут благодаря прямой трансляции на Мегого.

Усик против Джошуа