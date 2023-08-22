Олександр Усик двічі переміг Ентоні Джошуа, завдавши йому дошкульні поразки. Британець був змушений змиритися зі статусом невдахи та віддати свої титули українському боксеру.

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Джошуа: Даю Дюбуа шанс панчера

Тож не дивно, що у поєдинку чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика та Даніеля Дюбуа Ей-Джей буде підтримувати британця.

Я дуже поважаю Усика, мені він дуже подобається. Я знаю, як важко працює цей хлопець. Його успіх прийшов не через удачу, він прийшов завдяки наполегливій праці. Але буде приємно побачити перемогу Дюбуа. Заради його батька. Я думаю, що для них це мрія,

– аргументував свою відповідь Джошуа.

Ентоні сподівається, що Дюбуа матиме можливість продемонструвати свій удар та нокаутувати українського чемпіона.

Тож так, я даю йому шанс у бою з Усиком. Якщо він пропустить потужний удар, то все може закінчитись. Це надважка вага, тут ви маєте справу з серйозними, важкими ударами, і тому я даю Дюбуа шанс панчера,

– додав Ей-Джей.

Зазначимо, що бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 26 серпня. Окрім головного поєдинку вечора, на фанів боксу очікують ще 12 боїв. Слідкувати за подіями на стадіоні Tarczyński Arena глядачі зможуть завдяки прямій трансляції на Megogo.

Усик проти Джошуа