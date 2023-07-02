Вторая потеря сборной Украины: команда Ротаня сыграет с французами без забивного форварда

Кадровые проблемы преследуют молодежную сборную Украины на чемпионате Европы-2023. В важном поединке против Франции не сможет выйти на поле Богдан Вьюнник.

В воскресенье, 2 июля, команда Руслана Ротаня сыграет четвертьфинальный матч против сборной Франции. В отчетном поединке наставник "сине-желтых" не сможет рассчитывать на помощь двух форвардов.

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Неприятная травма Вьюнника

К Владиславу Ванату, который пропустит встречу с французами из-за дисквалификации, добавился нападающий Богдан Вьюник. В предыдущем поединка против Испании (2:2) форвард травмировал руку.

На одной из тренировок Богдан усугубил травму. Нападавший неудачно приземлился на ту же руку во время тренировочных упражнений.

Как заверил сам Вьюник, ему удалось избежать перелома, но он повредил мягкие ткани в руке, что привело к внутреннему кровотечению. Поэтому форвард не сможет помочь сборной в четвертьфинале.

В матче сможет принять участие вингер Челси Михаил Мудрик. Футболист полностью восстановился после травмы и перед матчем занимался в общей группе.

. Отметим, что Богдан забил 5 мячей в 22 поединках за сборную Украины U-21. На Евро-2023 форвард Шахтера сыграл 3 матча и забил 1 гол в ворота Испании.

Напомним, четвертьфинальный матч Франция – Украина на молодежном Евро-2023 состоится в воскресенье, 2 июля. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.