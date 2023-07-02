У неділю, 2 липня, команда Руслана Ротаня зіграє чвертьфінальний матч проти збірної Франції. У звітному поєдинку наставник "синьо-жовтих" не зможе розраховувати на допомогу двох форвардів.

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Неприємна травма В'юнника

До Владислава Ваната, який пропустить зустріч з французами через дискваліфікацію, додався нападник Богдан В'юнник. У попередньому поєдинку проти Іспанії (2:2) форвард травмував руку.

На одному з тренувань Богдан посилив травму. Нападник невдало приземлився на ту ж руку під час тренувальних вправ.

Як запевнив сам В'юнник, йому вдалося уникнути перелому, але він пошкодив м'які тканини у руці, що призвело до внутрішньої кровотечі. Через це форвард не зможе допомогти збірній у чвертьфіналі.

Натомість у матчі зможе взяти участь вінгер Челсі Михайло Мудрик. Футболіст повністю відновився після травми та перед матчем займався у загальній групі.

Статистика В'юнника. Зазначимо, що Богдан забив 5 м'ячів у 22 поєдинках за збірну України U-21. На Євро-2023 форвард Шахтаря зіграв 3 матчі та забив 1 гол у ворота Іспанії.

Нагадаємо, чвертьфінальний матч Франція – Україна на молодіжному Євро-2023 відбудеться у неділю, 2 липня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.