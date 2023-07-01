На молодежном чемпионате Европы стартовала стадия плей-офф. В воскресенье свой четвертьфинальный матч против Франции сыграет сборная Украины U-21.

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Сильные качества украинцев

В преддверии поединка главный тренер сборной Франции U-21 Сильвен Риполь пообщался с журналистами. По мнению наставника "Ле Бле", сборная Украины продемонстрировала свою силу на групповом турнире, а потому представляет опасность.

Думаю, что в последнее время украинская команда значительно улучшила качество игры. Это очень сильная команда, удерживающая мяч и создающая проблемы своим соперникам. Я тоже заметил сильную дисциплину в атаке. Это команда, которая способна интенсивно атаковать, держать и вести игру, и очень креативна, показывает свои лучшие качества на поле,

– сказал Риполь.

Риполь: Украина – очень сильный коллектив

Кроме того, журналисты попросили Риполя назвать самых опасных игроков в составе "сине-желтых". По его мнению, сборная Украины добивается успеха благодаря командным действиям, а не отдельным футболистам.

Это очень индивидуально, в каждой команде есть такие футболисты, у нас тоже. Это зависит от команды и матча в определенный день. Мудрик? Это один из таких игроков. Не знаю, выйдет ли он на поле, но когда я думаю об украинской команде, то обращаю внимание не на конкретных игроков, а коллектив. Очень сильный, опытный коллектив. Думаю об игроках, как вот говорил о Судакове, например, что это сильный игрок, показывающий высокое качество при владении мячом. Но скажу еще раз: для меня команда украинская – скорее коллектив, представляющий цель на матч 1/4 финала,

– рассказал Риполь.

Отметим, что Руслан Ротань заинтриговал возможным дебютом Михаила Мудрика на молодежном Евро. Главная звезда нашей сборной пришел в себя после травмы и готов помочь в важном поединке.

Важно! Матч Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июля. Стартовый свисток арбитра раздастся в 22:00 по киевскому времени.