УЕФА опубликовало решение по дисквалификации форварда молодежной сборной Украины Владислава Ваната. Футболист увидел перед собой "красный свет" на 90+2 минуте поединка чемпионата Европы-2023. против Румынии (1:0).

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Суровое наказание

Согласно решению дисциплинарных органов УЕФА Ванат пропустит два поединка – матч против Испании группового раунда и четвертьфинал.

Напомним, что Владислав появился на поле на 68-й минуте матча 2-го тура. В компенсированное время игрок сборной Румынии спровоцировал Ваната, который в ответ толкнул соперника. Футбольный комментатор Виктор Вацко считает, что у форварда "сине-желтых" было полное моральное право ответить провокатору. Однако от этого не легче, ведь тренерский штаб не сможет рассчитывать на форварда в важных матчах.

Отметим, что Владислав Ванат присоединился к "молодежке" после матчей за главную команду страны. В первом поединке на Евро-2023 против Хорватии (2:0) Ванат не играл, а появился на поле во втором туре.

К слову. На счету Владислава Ваната 3 забитых мяча в 10 матчах за молодежную сборную Украины.