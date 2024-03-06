Шахтер выпер его за дверь: игрок украинской молодежки нашел клуб в Европе
Источник:официальный сайт Лехии
В начале марта 2024 года на одного украинца в европейском футболе стало больше. Польская Лехия объявила о подписании Богдана Вьюнника.
Клуб из Гданьска заключил контракт с 21-летним нападающим до конца июня 2028-го года. Богдан Вьюнник перебрался в Лехию на правах свободного агента.
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В польском клубе радуются такому усилению атакующего звена команды.
Вьюнник стал третьим украинцем в составе Лехии, за которую уже выступают голкипер Богдан Сарнавский, опорник Иван Желизко и левый вингер Максим Хлань.
Богдан Вьюнник – игрок Лехии / Фото польского клуба
До последнего Вьюнник был футболистом донецкого Шахтера. Однако в феврале появилась информация, что Богдан хочет покинуть "горняков" из-за войны в Украине. Игрок сразу же опроверг инсайд в украинской прессе и объяснил, что он действительно не находится в расположении Шахтера.
Нападающего не взяли на зарубежные сборы и сказали искать новую команду. На Вьюнника претендовали сразу несколько клубов УПЛ, но молодой игрок выбрал развиваться и играть в Европе.
Вспомним, что еще после молодежного Евро-2023, где Богдан себя очень хорошо зарекомендовал в сине-желтой футболке, к нему был интерес со стороны клубов из Чехии и Швейцарии. Но все осталось лишь на уровне слухов.
К слову. Новый клуб Вьюнника выступает во второй по силе лиге Польши. После 22-х туров Лехия занимает 2-е место, набрав 41 балл. В прошлом туре Лехия разгромила дома Ресовию 4:1. Украинец Максим Хлань отличился по системе "гол плюс пас".
- Богдан может дебютировать за польский клуб уже 10 марта в выездном матче против Подбескидзе Бельско-Бяла. Начало в 13:40.
Что известно о футбольном пути Богдана Вьюнника
- Поиграл в структуре двух грандов украинского футбола – Динамо и Шахтере. Был в аренде в Мариуполе.
- В апреле 2022-го впервые поехал играть за границу. Вьюнника дважды арендовал швейцарский Цюрих.
- С февраля по июнь 2023-го играл в аренде в австрийском Грацере, откуда вернулся в Шахтер в конце первого месяца лета того же года.
- В футболке донецкого клуба провел всего 12 поединков – 1 мяч и 4 голевые передачи.
- В текущем сезоне-2023/2024 принял участие в 6 матчах "горняков", в которых отметился голом и двумя ассистами.
- Имеет за своей спиной опыт выступлений за различные возрастные сборные Украины. Провел уже 28 матчей за "молодежку" (6 результативных ударов).