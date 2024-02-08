21-летнему футболисту ничего не остается, как искать себе новую команду. На фоне этого издания FootBoom сообщило, что Вьюнник хочет прекратить сотрудничество с Шахтером из-за войны в Украине.

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Неправдивые слухи о футболисте

Богдан не только не поехал за сборы в Турцию с "горняками", где они готовятся к возобновлению сезона-2023/2024, но и не попал в заявку дончан на матч 1/16 финала Лиги Европы против французского Марселя, который состоится уже 15 февраля.

К слову, у нападающего есть действующий контракт с Шахтером до конца июня 2025-го года.

Сейчас футболист находится за границей.

Вьюнник рассказал всю правду

На эти слухи украинского источника отреагировал сам Вьюнник. Богдан опроверг информацию, назвав ее полным абсурдом и чушью.

Футболист рассказал, что в донецком клубе ему сказали искать новую команду. Поэтому он с отцом начали активно заниматься поисками нового клуба. Сторона Вьюнника контактировала не только с европейскими клубами, но и представителями УПЛ.

Во время этого процесса было принято решение остановиться на польской Лехии. Между обоими клубами начались переговоры, решения которых Богдан ждет уже месяц в кругу семьи в Швейцарии.

Это правда, что я не на сборах. Потому что мне сначала сказали не приезжать на сборы и искать новую команду. С моим отцом связывались представители команд УПЛ и европейские команды. Мы приняли решение, что хотим в Лехию. Начались переговоры между клубами. Уже месяц я жду в Швейцарии, у своей семьи. И сейчас постят такую чушь. Все, что написано относительно войны – это полный абсурд,

– рассказал всю правду Вьюнник.

Что известно о Богдане Вьюннике