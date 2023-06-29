Автор гола в ворота Испании Богдан Вьюнник попал на карандаш сразу четырех европейских клубов – Янг Бойз, Санкт-Галлен, Люцерн (все из Швейцарии) и Динамо Будейовице (Чехия). Наиболее известны из этого списка Люцерн и Янг Бойз.

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Под прицелом европейских клубов

Однако чешский клуб решил сыграть на опережение и уже даже сделал официальное предложение Шахтеру по 21-летнему нападающему "горняков". Динамо Будейовице хотел бы арендовать Вьюнника с правом выкупа.

В таком случае для Вьюнника это будет уже не первый зарубежный опыт. Он поиграл в Швейцарии и Австрии.

Контракт нападающего с донецким клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 350 тысяч евро. Однако Шахтер точно хочет выручить за своего питомца гораздо больше.

Пока Богдан сосредоточен исключительно на выступлениях за нашу "молодежку" на Евро-2023. Впереди команды Руслана Ротаня сверхсложный четвертьфинальный экзамен против грозной Франции. А если бы наши удержали победу над Испанией, а не ничью 2:2, то "сине-желтых" ожидал бы значительно более слабый соперник.

На молодежном Евро-2023 Вьюнник принял участие во всех трех матчах группового раунда. 19 минут Богдан получил в поединке против Хорватии и 13 минут сыграл против Румынии. А вот встреча против испанцев отыграла без замены, в которой и отличилась первым результативным действием на этом турнире.

Главное о карьере Богдана Вьюнника