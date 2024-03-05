Уже на 5-й минуте встречи хозяева размочили нули на табло. Максим Хлань, который вышел в стартовом составе Лехии, открыл счет в матче 1:0, передает 24 Канал.
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Отличился по системе "гол плюс пас"
Еще до перерыва хозяева трижды огорчили голкипера Ресовии. Счет в первом тайме уже был доведен до неприличных 4:0 в пользу Лехии. Именно такой счет продержался на табло до финального свистка.
Хлань отличился по системе "гол плюс пас". 21-летний левый вингер отметился своим 5-м голом и 4-м ассистом в 15-ти сыгранных матчах за польский клуб в текущем сезоне.
Видео результативных действий Хланя за Лехию
Напомним, что Хлань выступает за Лехию с сентября 2023-го года, когда со скандалом покинул луганскую Зарю. У Максима есть контракт с польским клубом до конца июня 2025-го года.
- Лехия после 22-х туров идет на 2-м месте турнирной таблицы второй по силе лиги Польши. Клуб украинского вингера набрал уже 41 балл. Команда Хланя уступает двумя пунктами лишь лидеру сезона Арке.
- Уже 10 марта Лехия будет гостить на поле Подбескидзе Бельско-Бяла. Начало в 13:40.