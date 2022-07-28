Михайличенко: Я сразу согласился, потому что это большой клуб

Контракт Богдана Михайличенко принадлежит бельгийскому Андерлехту, потому Шахтер взял футболиста только в аренду. Стороны заключили однолетнюю аренду с правом выкупа.

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Новичок "горняков" уже прокомментировал свое возвращение в УПЛ. Михайличенко искренне рад такому переходу в Шахтер и испытывает исключительно положительные эмоции. Об интересе со стороны украинского гранда Богдан узнал от своего агента, а затем получил телефонный звонок от директора по футболу в клубе Дарио Срны.

Об интересе со стороны Шахтера сначала мне сообщил мой агент. Потом мне позвонил по телефону Дарио Срна. Я сразу согласился, потому что это большой клуб. Других факторов мне не требовалось. Это Лига чемпионов, являющаяся для меня большим вызовом. Поэтому я здесь,

– рассказал защитник.

К слову. В Украине Богдан Михайличенко выступал в структуре Динамо, также поиграл за каменскую Сталь и луганскую Зорю.

"Цель – закрепиться в стартовом составе"

Интересно, что Михайличенко – воспитанник киевского Динамо, которое является вечным конкурентом Шахтера в борьбе за украинские трофеи. Поэтому этот переход привлек еще большее внимание фанатов. Богдан не видит в этой аренде ничего удивительного.

Воспитанник Динамо в Шахтере? Даже не знаю, как ответить. Я не думал об этом. Это жизнь, так сложилось. Я знал всех игроков Шахтера по сборной, потому не было никаких проблем. Меня хорошо встретили. Уже провели первую тренировку. Все хорошо. Пока не знаю, под каким номером буду играть. Который будет свободен – тот и возьму. Пожеланий нет. Цель – закрепиться в стартовом составе и помочь клубу. Буду отдаваться на все 100%. Могу пообещать,

– сказал Михайличенко.

Михайличенко стал третьим новичком команды после прихода на тренерский мостик Игоря Йовичевича. Также в команду пришел полузащитник Невен Джурасек и Андрей Тотовицкий.

Впереди у Шахтера не только борьба в УПЛ, но и в групповом раунде Лиги чемпионов.