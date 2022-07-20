Невен Джурасек выступает на позиции центрального полузащитника. 23-летний хорватский футболист подписал с Шахтером контракт на 2 года.

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Креатура Йовичевича

В прошлом сезоне Джурасек начал в составе Днепр-1. Его арендовали из загребского Динамо. При этом днепряне имели право первоочередного выкупа его контракта.

На молодежном уровне футболист выступал за команду загребского Динамо, когда ее тренировал Игорь Йовичевич. Но пребывание футболиста там было не слишком долго – сначала он отправился в аренду в загребский Локомотив на сезон, а затем и еще на два года в Вараждин, воспитаником которого он является.

И когда Игорь Йовичевич возглавил Днепр-1, через год клуб арендовал Джурасека. За команду он сыграл 19 матчей. Однако из-за начала войны россии против Украины, Джурасек покинул Днепр-1, перейдя в аренду в словенскую Олимпию.