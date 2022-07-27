Шахтер решил усилиться перед стартом нового сезона. Новичком "оранжево-черных" стал очередной украинец – 25-летний левый защитник Богдан Михайличенко из бельгийского Андерлехта.

Футболист будет выступать за Шахтер на правах аренды в течение одного сезона. Команда будет иметь право выкупа игрока по истечении срока аренды.

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Богдан Михайличенко – воспитанник киевского Динамо. Но за основную команду сыграл всего два матча. Также в его карьере были Сталь (Каменское) и луганская Заря. Именно луганский клуб выкупил его контакт в 2019 году. До этого игрок выступал за команду на правах аренды полтора сезона. А уже через год – летом 2020 года Михайличенко был продан в бельгийский Андерлехт. Там за два сезона он сыграл 51 матч, в которых отличился одним забитым голом и двумя результативными передачами.

Михайличенко с 2013 года регулярно выступал за юношескую и молодежную сборные Украины. 3 сентября 2020 года дебютировал за национальную сборную Украины, в составе которой пока провел 6 матчей.

Михайличенко стал четвертым новичком Шахтера во время летнего трансферного окна (если не учитывать возвращение с аренд игроков). До этого команда подписала Невена Джурасека и Андрея Тотовицкого, а также Петра Стасюка.