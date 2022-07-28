Михайліченко: Я одразу погодився, бо це великий клуб

Контракт Богдана Михайліченка належить бельгійському Андерлехту, тому Шахтар взяв футболіста лише в оренду. Сторони уклали однорічну оренду з правом викупу.

До теми Шахтар орендував гравця збірної України, який є вихованцем Динамо

Новачок "гірників" вже прокоментував своє повернення в УПЛ. Михайліченко щиро радий такому переходу у Шахтар та відчуває виключно позитивні емоції. Про інтерес зі сторони українського гранда Богдан дізнався від свого агента, а згодом отримав телефонний дзвінок від директора з футболу у клубі Даріо Срни.

Про зацікавленість з боку Шахтаря спочатку мене повідомив мій агент. Потім мені зателефонував Даріо Срна. Я одразу погодився, бо це великий клуб. Інших факторів мені не було потрібно. Це Ліга чемпіонів, що є для мене великим викликом. Тому я тут,

– розповів захисник.

До слова. В Україні Богдан Михайліченко виступав у структурі Динамо, також пограв за кам'янську Сталь та луганську Зорю.

"Ціль – закріпитися в стартовому складі"

Цікаво, що Михайліченко є вихованцем київського Динамо, яке є вічним конкурентом Шахтаря у боротьбі за українські трофеї. Тому цей перехід привернув ще більше уваги фанатів. Богдан не бачить у цій оренді нічого надзвичайного.

Вихованець Динамо у Шахтарі? Навіть не знаю, як відповісти. Я не думав про це. Це життя, так склалося. Я знав всіх гравців Шахтаря по збірній, тому не було ніяких проблем. Мене гарно зустріли. Вже провели перше тренування. Все гаразд. Ще не знаю, під яким номером гратиму. Який буде вільний – той і візьму. Побажань нема. Ціль – закріпитися в стартовому складі та допомогти клубу. Буду віддаватися на всі 100%. Можу пообіцяти,

– сказав Михайліченко.

Михайліченко став третім новачком команди після приходу на тренерський місток Ігоря Йовічевіча. Також у команду прийшов півзахисник Невен Джурасек та Андрій Тотовицький.

Попереду у Шахтаря не лише боротьба в УПЛ, а й у груповому раунді Ліги чемпіонів.