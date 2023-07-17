В футбольную семью львовских Карпат пришло горе. На 80-м году жизни скончался известный эксгравец "зелено-белых" Богдан Грещак.

По теме В доме престарелых и забвении: в Германии умер чемпион мира и Европы по футболу

Об этом сообщило Отдел НОК Украины во Львовской области. О причине смерти не сообщается. Богдан является уроженцем Тернополя и играл на позиции форварда.

Свою карьеру он начинал в местном Авангарде в 1961 году, а позже выступал за львовский и московский ЦСКА. В 1967 году Грещак перешел в Карпаты, где провел семь сезонов.

В 1969 году он стал частью триумфальной команды, сенсационно ставшей победителем Кубка СССР. Также в составе Карпат форвард дважды становился чемпионом Первой лиги СССР, а в 1971-м отыграл три матча за олимпийскую команду страны, забив один гол.

Читайте также Умер легендарный обладатель "Золотого мяча" – один из лучших игроков в истории футбола

Позже Богдан потренировал Карпаты в течение четырех лет в 80-е, а затем работал в ДЮСШ клуба в должности методиста. В сезоне 2000-2001 возглавлял Ниву-2 из Тернополя.