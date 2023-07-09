Луис Суарес Мирамонтес скончался в воскресенье, 9 июля, в Милане. Культовый игрок испанского и итальянского футбола внес весомый вклад в игру миллионов.

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Жизненный путь обладателя "Золотого мяча"

Мирамонтес начал свою футбольную карьеру в испанском Депортиво. Технический полузащитник привлек внимание Барселоны, за которую дебютировал в 19-летнем возрасте.

Суарес обладал отличной техникой, непревзойденной способностью владеть мячом в ногах, видением поля и способностью завершать атаки. Однако больше всего его отличала особая элегантность в игре. Своими достижениями в 1958-60 годах "Блаугранас" в значительной степени обязан славному галисийскому полузащитнику, которого называли "Архитектором". "Если не знаешь, что делать, отдай мяч Суаресу", – говорили о нем.

В составе Барсы он провел 253 игры, забил 141 гол. Марамонте дважды становился чемпионом Испании (1958/59 и 1959/60), дважды выигрывал Кубок Испании (1956/57 и 1958/59), два Кубка ярмарок (предшественника Кубка УЕФА) (1958, 1960). А в 1960 году был награжден "Золотым мячом" – став первым и единственным испанцем, выигравшим этот трофей.

Луис Суарес Мирамонтес в составе Барселоны / twitter.com/FCBarcelona

В 1961 году стал игроком итальянского Интера. Вместе с "нерадзурри" выиграл 2 Кубка европейских чемпионов (1964, 1965), 3 чемпионата Италии (1963, 1965, 1966), а также 3 Межконтинентальных кубов (1964, 1965). После Интера защищал цвета Сампдории, где в 1973 году завершил карьеру футболиста.

Луис Суарес с выигранными трофеями / twitter.com/Inter

В составе сборной Испании "Архитектор" стал чемпионом Европы-1964.

Во время тренерской карьеры работал с Интером, Сампдорией, СПАЛ, Комо, Депортиво. В 1988 году стал наставником национальной сборной Испании, которой руководил на чемпионате мира 1990 года в Италии.

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