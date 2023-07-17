У футбольну сім'ю львівських Карпат прийшло горе. На 80-му році життя помер відомий ексгравець "зелено-білих" Богдан Грещак.

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Про це повідомило Відділення НОК України у Львівській області. Про причину смерті не повідомляється. Богдан є уродженцем Тернополя і грав на позиції форварда.

Свою кар'єру він починав у місцевому Авангарді у 1961 році, а пізніше виступав за львівський СКА та московський ЦСКА. У 1967 році Грещак перейшов до Карпат, де провів сім сезонів.

У 1969 році він став частиною тріумфальної команди, яка сенсаційно стала переможцем Кубка СРСР. Також у складі Карпат форвард двічі ставав чемпіоном Першої ліги СРСР, а у 1971-му відіграв три матчі за олімпійську команду країни, забивши один гол.

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Пізніше Богдан потренував Карпати протягом чотирьох років у 80-і, а згодом працював у ДЮСШ клубу на посаді методиста. У сезоні 2000-2001 очолював Ниву-2 з Тернополя.