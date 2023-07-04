Горст-Дитер Геттгес скончался еще 22 июня 2023 года в возрасте 79 лет. Однако о его смерти широкая публика узнала гораздо позже. Лишь 3 июля об этом сообщил футбольный клуб Бремен, за который почти всю карьеру провел игрок, а также Немецкий футбольный союз.

Достойно внимания "Навсегда 21": на войне против России погиб молодой украинский футболист Кирилл Молоков

Причиной этого может быть то, что в последние годы своей жизни Геттгес доживал в доме престарелых. Туда его поместили после того, как в 2019 году у него была диагностирована деменция.

Деменция – что это? Нарушение краткосрочной и долговременной памяти. Чаще всего недуг поражает людей в возрасте от 65 лет. Основные последствия деменции – снижение интеллекта, деятельности, памяти, внимания, понимания связей между предметами и явлениями. Причины – различные болезни и травмы, вызывающие повреждение мозга. К примеру, Альцгеймер или инсульт. Но в XXI веке оказалось, что к деменции даже в возрасте до 65 может привести использование гаджетов. Исследование причины смерти более 7,5 тысяч бывших профессиональных футболистов из Шотландии показало, что риск умереть от болезней Альцгеймера, Паркинсона или других заболеваний с деменцией у профессиональных футболистов в три раза выше, чем у рядовых людей

При этом Горст-Дитер Геттгес имел достаточно знаковую карьеру футболиста. Уже в 17 лет он стал игроком клуба из родного города – Боруссии из Менхенгладбаха. Но задержался там на год. К тому времени "жеребцы" выступали во втором дивизионе, так что тренер посоветовал перейти ему в другой клуб для дальнейшего развития карьеры.

В 1964 году Геттгес стал игроком бременского Вердера. И уже в первый сезон в новом клубе стал чемпионом Германии. И именно за эту команду он выступал до конца карьеры. Геттгес отказался переходить в другие команды, даже когда ему предлагали большую зарплату. И пообещал, что Вердер не вылетит из Бундеслиги, пока он выступает за "музыкантов". Так и произошло – в 1978 году Геттгес объявил об окончании карьеры, и только в 1980 году Вердер вылетел из Бундеслиги.

В общей сложности он провел 420 матчей за клуб, забив 55 голов. В команде он получил прозвище "Eisenfuß" (железная нога) за свою неуступчивость в борьбе.

Уже в 1965 году Геттгес дебютировал за сборную ФРГ. А в следующем году уехал с командой на чемпионат мира в Англии, где стал серебряным призером. В 1970 году на чемпионате мира в Мексике Геттгес в составе ФРГ стал бронзовым призером. А уже в 1974 году, когда ФРГ принимала чемпионат мира, защитник наконец-то стал чемпионом. Таким образом, он собрал весь комплект наград чемпионатов мира.

К этому следует добавить, что в 1972 году Геттгес тоже стал чемпионом Европы в составе ФРГ. В общей сложности за сборную Германии он выступал в течение 10 лет – сыграл 66 матчей и забил 1 гол.

После окончания профессиональной карьеры защитник еще выступал некоторое время за любительские клубы. Также работал в молодежной структуре Вердера