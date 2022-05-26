Шотландцы продолжают поддерживать Украину

Шотландия станет будущим соперником Украины на футбольном поле, но не в войне против России. Шотландцы стоят на стороне украинского народа, мужественно защищающего свою страну от оккупанта.

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Свою солидарность украинцам фанаты сборной Шотландии выскажут перед поединком плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Болельщики в унисоне всем стадионом в Глазго исполнят гимн Украины.

Помощником в этом шотландцам станет языковое приложение Duolingo, которое будет выдавать зрителям фонетические пособия более легкой версии текста в виде открыток.

Справка. Duolingo – электронная платформа, помогающая учить языки. Имеет платный и бесплатный виды аккаунтов.

Также текст украинского гимна будет размещен в социальных сетях приложения вместе с его переводом. Как сказал менеджер Duolingo Колин Воткинс, такая инициатива будет внедрена для того, чтобы на весь мир заявить о своей поддержке Украине.

Поединок против Шотландии представитель приложения называет больше чем просто футбольной игрой.

Футбол объединяет людей, особенно чемпионат мира, но все мы знаем, что этот матч имеет еще большее значение. За ним будут наблюдать в мире. ‎ Мы хотим, чтобы все болельщики Шотландии и все футбольные фанаты проявили свою солидарность в песне и показали, что они единственные с Украиной,

– рассказал менеджер приложения.



Гимн Украины для шотландцев / Фото из STV.TV

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