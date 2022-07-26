Емоційний виступ українського бійця

Коломієць здобув перемогу у рейтинговому бою у вазі 77 кілограмів. Перемогу боєць присвятив своїм побратимам з підрозділу та всі героям, які боронять Харківщину, повідомляє 24 канал.

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"Я присвячую свою перемогу побратимам зі спецпідрозділу KRAKEN міста Харків, які щодня охороняють моє рідне місто і знищують ворога. Хлопці, ви – справжні герої.

Сьогодні я підняв цей прапор, але я впевнений, що ми його ще не раз піднімемо у головній битві проти нашого спільного ворога. Слава Україні!", – сказав Кирило.

Відео емоційної промови бійця

У відповідь у залі Коломійцю хтось відповів: "Героям слава!" Глядачі зустріли слова українця оплесками.

Раніше стало відомо, що в боях за Україну загинув польський доброволець-боєць ММА Томаш Валєнтек – він брав участь у боях на Донбасі у складі Міжнародного легіону України.

Польський спортсмен загинув після артилерійського обстрілу ворога.