Емоційний виступ українського бійця
Коломієць здобув перемогу у рейтинговому бою у вазі 77 кілограмів. Перемогу боєць присвятив своїм побратимам з підрозділу та всі героям, які боронять Харківщину, повідомляє 24 канал.
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"Я присвячую свою перемогу побратимам зі спецпідрозділу KRAKEN міста Харків, які щодня охороняють моє рідне місто і знищують ворога. Хлопці, ви – справжні герої.
Сьогодні я підняв цей прапор, але я впевнений, що ми його ще не раз піднімемо у головній битві проти нашого спільного ворога. Слава Україні!", – сказав Кирило.
Відео емоційної промови бійця
У відповідь у залі Коломійцю хтось відповів: "Героям слава!" Глядачі зустріли слова українця оплесками.
Раніше стало відомо, що в боях за Україну загинув польський доброволець-боєць ММА Томаш Валєнтек – він брав участь у боях на Донбасі у складі Міжнародного легіону України.
Польський спортсмен загинув після артилерійського обстрілу ворога.