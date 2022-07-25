Пояс Али ушел с молотка за 6 миллионов долларов

Чемпионский пояс был продан на аукционе за 6,18 миллиона долларов. Этот титул Мухаммед Али получил в 1974 году. Еще тогда этот поединок прозвали "Грохот в джунглях"

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Вещи знаменитого боксера ушли с молотка Heritage Auctions в Далласе. Новым владельцем стал президент клуба НФЛ "Индианаполис Кольтс" Джим Ирси.

Ирси также является известным коллекционером спортивных вещей. В его коллекции есть еще несколько вещей Али: мантия в которой боксер был на ринге во время реванша против Сонни Листона в 1965 году, обувь из боя против Джо Фрейзера и перчатки у которых Али боксировал против Карла Милденбергера в 1966 году.

Что известно о легендарном боксере