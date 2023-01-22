Потеря посвятил победу на турнире UFC погибшему фанату Динамо: мощное видео

Украинский боец смешанных единоборств Игорь Потеря сделал патриотический перформанс во время взвешивания. А после одержанной победы над легендарным Маурисио Руа напомнил о погибшем на войне друге.

Игорь Потеря получил эффектную победу на турнире UFC 283 в бразильском Рио-де-Жанейро. Украинец отправил в технический нокаут легендарного Маурисио Руа.

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Свою победу он посвятил погибшему на войне защитнику Украины и одному из лидеров ультрас Динамо Максиму Яловцову. Потеря выложил видео с нарезкой фрагментов поединка, добавив подпись "Для Макса".

Видео памяти Максима Яловцова

Отметим, что Игорь Потеря сумел обойти запрет UFC на флаги. На церемонию взвешивания боец пришел с раскрашенным в цвет украинского флага лицом.

Также на взвешивании он продемонстрировал символический жест, которым почтил память Максима "Регбиста" Яловцова, погибшего на войне против российских оккупантов.

Игорь Потеря почтил память героя Украины / instagram.com/ukrainefreestyle