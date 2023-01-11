Информацию о гибели Константина Агапова подтвердил городской голова Каменец-Подольского Михаил Поситко.

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"Проклятая война унесла жизнь моего брата, Константина Агапова... Был известным в городе и далеко за пределами Украины человеком – интернациональный чемпион по смешанным единоборствам ММА, тренер. Он с первых дней полномасштабной войны пошел туда, где считал, что нужно больше, неоднократно получал контузии, но все же становился в строй. Но, к сожалению, не в этот раз… Почивай с миром, Брат. Память о тебе навсегда в наших сердцах. Отомстим", – написал Михаил Поситко.

Константин Агапов окончил Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко. Серьезно занимался спортом – был мастером спорта по боевому самбо, интернациональным чемпионом по смешанным единоборствам ММА. Он завоевал этот титул в 2019 году.



Константин Агапов был чемпионом по смешанным единоборствам

Он также был тренером по смешанным единоборствам. Занятия проводил в Каменце-Подольском в спортивном клубе "Гуны".

Константин Агапов служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

У погибшего бойца остались родители, жена и двое детей.