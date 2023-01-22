Ігор Потєря здобув ефектну перемогу на турнірі UFC 283 в бразильському Ріо-де-Жанейро. Українець відправив у технічний нокаут легендарного Маурісіо Руа.

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Свою перемогу він присвятив загиблому на війні захиснику України і одному з лідерів ультрас Динамо Максиму Яловцову. Потєря виклав відео з нарізкою фрагментів поєдинку, додавши підпис "Для Макса".

Відео пам'яті Максима Яловцова

Зазначимо, що Ігор Потєря зумів обійти заборону UFC на прапори. На церемонію зважування боєць прийшов з розфарбованим у кольори українського прапора обличчям.

Також на зважуванні він продемонстрував символічний жест, яким вшанував пам'ять Максима "Регбіста" Яловцова, який загинув на війні проти російських окупантів.

Ігор Потєря вшанував пам'ять героя України / instagram.com/ukrainefreestyle