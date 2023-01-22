В бразильском Рио-де-Жанейро состоялся турнир UFC 283. В программе шоу украинский полутяжеловес Игорь Потеря встретился с местной легендой Маурисио Руа, сообщает 24 канал.

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Ветеран не устоял против давления украинца

Украинец начал бой без спешки, постепенно наращивая напор и силу удара. 41-летнему ветерану было сложно противостоять активному Потере.

В конце первого раунда украинский боец потряс бразильца правым ударом, однако тот смог удержаться на ногах.

Потеря прижал соперника к сетке, а затем добил серией ударов. Рефери вынужден был остановить избиение бразильской легенды, зафиксировав победу техническим нокаутом.

Видео нокаута в поединке Потеря – Руа

Ihor Potieria TKOs Mauricio Rua в UFC 283 pic.twitter.com/xTIepfo981 - Takedown Defense (@ChillemThreebo) January 22, 2023

Таким образом, Игорь Потеря одержал первую победу в UFC. Напомним, что свой первый поединок в промоушене он провел в июле 2022 года и проиграл румыну Николае Негумеряну.

Для легенды ММА Маурисио Руа это поражение стало третьим подряд. 41-летний ветеран решил завершить карьеру в ММА.