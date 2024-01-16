В Бразилии убили бывшего бойца ММА Диего Брага: он искал в фавелах мотоцикл
Источник:MMA Fighting
Бразильский спортсмен нарвался на преступную группировку при поиске утраченного транспортного средства. К моменту смерти ему было 44 года.
Из Бразилии пришло трагическое известие для любителей смешанных боевых искусств (ММА). Мертвым нашли бывшего бойца Диего Брага.
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Ужасные детали смерти
Об этом сообщил ресурс MMA Fighting. В понедельник, 15 января, бразилец изложил пост в инстаграммах, где сообщил, что у него похитили мотоцикл из гаража.
Диего решил отправиться в фавелы на поиски своего транспорта. Но именно в этом неблагополучном районе Брага был убит членами преступной организации Comando Vermelho.
Они решили, что спортсмен представляет конкурирующую преступную группировку, поэтому решили разобраться с ней. К моменту смерти Диего было 44 года.
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История Диего Браги
- Брага выступал в ММА с 2003 по 2019 годы и провел 32 поединка.
- в них бразилец одержал 23 победы при восьми поражениях и одной ничьей
- после завершения карьеры Диего работал тренером по смешанным единоборствам и возглавлял команду Tropa Thai из Рио-де-Жанейро
- также он занимался с детьми по фавелам и тренировал собственного сына Габриэля Брагу.
- парень запомнился участием в финале сезона FPL 2023, где уступил Хесусу Пинедо
- Диего также тренировал легенду ММА Андерсона Силву