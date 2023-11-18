Соперником украинского чемпиона был представитель Ямайки Джейсон Джексон. Именно он получил красивый подарок от Ярослава перед поединком, пишет 24 Канал.

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Соперник оказался не по зубам украинцу

Уже с первых секунд стало ясно, кто будет доминировать в октагоне. Амосов чувствовал себя как не в своей тарелке, отдав первые два раунда сопернику. Украинец не мог найти свой стиль ведения боя.

А уже в следующей трехминутке Джексон закончил встречу в свою пользу. Бойцы обменялись серией ударов, но перед мощным хлопком оппонента Амосов уже не удержался на ногах и после удара в голову оказался на настиле.

Украинец сумел быстро подняться на ноги, но через несколько секунд снова упал. Боец из Ямайки принялся добивать Ярослава, который уже лежал на настиле, но судья остановил безжалостное избиение. В противном случае Амосов мог бы получить серьезные травмы.

Джексон нокаутировал украинского соперника и отобрал у него чемпионский пояс Bellator. Амосов потерпел первое поражение в карьере.

Видео нокаута в бою Амосов – Джексон

Напомним, что это была вторая защита титула для Амосова, который зимой 2023-го по единогласному решению судей победил американца Логана Сторли.

Второй раз успешной защиты пояса не произошло. Отметим, что между этими поединками Ярослав защищал Украину с оружием в руках от оккупантов, которые 24 февраля 2022 начали полномасштабное вторжение в родную страну уже бывшего чемпиона Bellator.