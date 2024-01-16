З Бразилії прийшла трагічна звістка для любителів змішаних бойових мистецтв (ММА). Мертвим знайшли колишнього бійця Діего Брагу.

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Жахливі деталі смерті

Про це повідомив ресурс MMA Fighting. У понеділок, 15 січня, бразилець виклав пост в інстаграм, де повідомив, що у нього викрали мотоцикл з гаража.

Дієго вирішив відправитись у фавели на пошук свого транспорту. Але саме у цьому неблагополучному районі Брагу було вбито членами злочинної організації Comando Vermelho.

Вони вирішили, що спортсмен представляє конкуруюче злочинне угрупування, тому вирішили розібратися із ним. На момент смерті Дієго було 44 роки.

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Історія Дієго Браги