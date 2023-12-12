Трагическое известие о гибели одного из лучших спортсменов Украины сообщил департамент молодежной политики и спорта горсовета Ивано-Франковска. Даниилу Демчишину было всего 25 лет.

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Гибель своего ученика прокомментировал его тренер Олег Соловей. По словам наставника, Даниил каждое утро купался в городском озере. К сожалению, 12 декабря он совершил свой последний заплыв.

Страшное горе! Сегодня утром при трагических обстоятельствах погиб Даниил Демчишин. Даниил, мой воспитанник с самого детства, фактически был как сын, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, гордость Всеукраинского союза таэквон-до и Украины,

– написал тренер Демчишина в фейсбуке.

Что известно о погибшем спортсмене

Даниил Демчишин родился 23 июля 1998 года. Имел звание мастера спорта Украины международного класса по таэквон-до и кикбоксингу ВАКО.

Был двукратным чемпионом мира по таэквон-до, трехкратным чемпионом Европы по таэквон-до и победителем Кубка Европы 2016 года (в Румынии).

Также Даниил становился чемпионом Европы по кикбоксингу WAKO и чемпионом Европы среди студентов по кикбоксингу WAKO.

В спортивном сезоне 2022 года был признан одним из лучших спортсменов по итогам выступлений.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования по поводу трагической гибели Даниила Демчишина.