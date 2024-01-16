Из Бразилии пришло трагическое известие для любителей смешанных боевых искусств (ММА). Мертвым нашли бывшего бойца Диего Брага.

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Ужасные детали смерти

Об этом сообщил ресурс MMA Fighting. В понедельник, 15 января, бразилец изложил пост в инстаграммах, где сообщил, что у него похитили мотоцикл из гаража.

Диего решил отправиться в фавелы на поиски своего транспорта. Но именно в этом неблагополучном районе Брага был убит членами преступной организации Comando Vermelho.

Они решили, что спортсмен представляет конкурирующую преступную группировку, поэтому решили разобраться с ней. К моменту смерти Диего было 44 года.

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История Диего Браги