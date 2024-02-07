Известный промоутер наехал на менеджера Усика из-за критики Фьюри
Источник:Фанаты профессионального бокса
Тайсон Фьюри в очередной раз отсрочил бой против Александра Усика. Для боксера это не впервые, в сети начались появляться критика в адрес британца.
Глава Top Rank, Боб Арум, высказал свое мнение о переносе поединка за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Он вступился за британского боксера.
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Арум вступился за Фьюри
Арум отметил, что Тайсон Фьюри, как профессиональный боксер, получил травму во время спарринга, что, хотя и происходит редко, все же случается.
Он заметил, что в таких ситуациях сомнения со стороны противника, несмотря на то, что боец вложил много усилий в подготовку к отложенному бою, могут выглядеть непродуманно.
Арум также выразил понимание и сочувствие Фьюри, поскольку такая ситуация была бы неприятной для любого.
"Почему в боксе так постоянно происходит, когда случается злосчастная травма, другая сторона открывает свой рот, как будто это вина бойца, который ее получил? В этом нет никакого смысла. Мы должны лучше вести себя. Эгис Климас, замечательный парень и мой друг, должен хорошо об этом знать", – сказал Арум.
Усик – Фьюри: на когда перенесли бой
- Менее чем за две недели до поединка Тайсон Фьюри сообщил об отсрочке. Дело в том, что он получил рассечение во время спарринга.
- И теперь в контраките появился новый пункт – Фьюри оштрафуют, если он второй раз сорвет бой против Александра Усика.
- Отметим, что Фьюри уже не впервые переносит бой. Сначала боксеры должны были встретиться в декабре 2023 года. Однако после поединка против Франсиса Нганну в октябре британец нуждался в большем времени на восстановление.
- Теперь боксеры встретятся весной, а именно – 18 мая 2024 года. Место проведения остается неизменным – Эр-Рияде, Саудовская Аравия.