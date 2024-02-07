Голова Top Rank, Боб Арум, висловив свою думку щодо перенесення поєдинку за звання абсолютного чемпіона у важкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі. Він заступився за британського боксера.
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Арум заступився за Ф'юрі
Арум відзначив, що Тайсон Ф’юрі, як професійний боксер, отримав травму під час спарингу, що, хоча і відбувається рідко, все ж трапляється.
Він зауважив, що в таких ситуаціях сумніви з боку супротивника, попри те, що боєць вклав багато зусиль у підготовку до відкладеного бою, можуть виглядати непродумано.
Арум також висловив розуміння та співчуття Ф’юрі, оскільки така ситуація була б неприємною для будь-кого.
"Чому у боксі так постійно відбувається, коли трапляється злощасна травма, інша сторона відкриває свій рот, наче це вина бійця, який її отримав? У цьому немає жодного сенсу. Ми повинні краще поводитись. Егіс Клімас, чудовий хлопець і мій друг, має добре про це знати", – сказав Арум.
Усик – Ф'юрі: на коли перенесли бій
- Менше ніж за два тижні до поєдинку Тайсон Ф'юрі повідомив про відтермінування. Річ у тім, що він отримав розсічення під час спарингу.
- Тож тепер у контракіт з'явився новий пункт – Ф'юрі оштрафують, якщо він вдруге зірве бій проти Олександра Усика.
- Зазначимо, що Ф'юрі вже не вперше переносить бій. Спершу боксери мали зустрітися в грудні 2023 року. Однак після поєдинку проти Франсіса Нганну у жовтні британець потребував більше часу на відновлення.
- Тепер боксери зустрінуться на весні, а саме – 18 травня 2024 року. Місце проведення залишається незмінним – Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.