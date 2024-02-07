Новую дату поединка официально назначили на 18 мая. Несмотря на это, боксерское сообщество не прекращает обсуждать будущую супербитву между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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Бой, в котором может произойти все, что угодно

Своим мнением относительно обоих непобедимых спортсменов поделился Хосе Бенавидес-старший, отец и тренер временного чемпиона WBC во втором среднем весе Давида Бенавидеса. Он заявил, что является фанатом обоих боксеров, а преимуществом Усика является то, что он воспринимает вещи серьезно и настойчиво готовится к поединкам, в отличие от Тайсона Фьюри.

"Усик – это как большой Ломаченко. Углы, выбрасывает много ударов, и он очень зрелищный боец, действительно хороший. Я люблю "Цыганского короля", он еще один замечательный боец. Он смешной, заставляет меня смеяться. Я думаю, это будет отличный бой. Они оба могут двигаться, имеют хорошую работу ног и гибкость. Они очень хорошо реагируют. Будет очень зрелищный бой. Я буду рад любому победителю", – заявил специалист.

Хосе Бенавидес-старший дал свой прогноз на предстоящую титульную битву. Он считает, что шансы соперников примерно одинаковые, но все же выбрал фаворита:

Выберу Усика с небольшим преимуществом, возможно, 60 на 40. Это из-за того, как он двигается, использует углы, и он выглядел фантастически. Именно поэтому выбираю Усика с небольшим преимуществом, но может произойти все, что угодно.

Интересно. Из-за переноса поединка Александр Усик досрочно завершил тренировочный лагерь и сейчас присоединился к расположению футбольного клуба Полесье, с которым имеет профессиональный контракт. Житомирский клуб опубликовал видео, в котором продемонстрировал, что с реализацией пенальти в украинского чемпиона полный порядок.