"Ломаченко – настоящий украинский патриот": Арум вступился за скандального боксера

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко прославился ярой поддержкой пророссийской УПЦ МП. Однако основатель промоутерской компании Top Rank Боб Арум лучшего мнения о знаменитом боксере.

20 мая 2023 года Василий Ломаченко попытается отобрать все титулы у американца Девина Хейни и стать абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе. Это будет последняя возможность для 35-летнего спортсмена взойти на боксерский Олимп.

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"Розовые очки" Боба Арума

Своим мнением о Василии Ломаченко поделился его промоутер Боб Арум. 91-летний специалист рассказал, как война повлияла на Ломаченко и назвал его настоящим патриотом своего государства.

"Безусловно, ситуация в Украине повлияла на Ломаченко. Его попросили защищать свою страну, а война есть война, его дом в десяти милях от Одессы, которую бомбили россияне. Поэтому это должно повлиять на него.

Он был в форме, но ему пришлось взять оружие в руки, и он постоянно готов вернуться к этому. Как это повлияет на него сейчас, когда он хочет стать абсолютным чемпионом в легком весе, вы спросите его самого.

Я люблю Ломаченко, думаю, что он настоящий украинский патриот, он сделает все, что в его силах. Он уехал из Украины и приехал сюда, но его мысли всегда возвращаются в Украину, потому что не знает, когда ракета может уничтожить его дом", – сказал Арум.