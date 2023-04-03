"Ломаченко – настоящий украинский патриот": Арум вступился за скандального боксера
Источник:Boxing News 24
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко прославился ярой поддержкой пророссийской УПЦ МП. Однако основатель промоутерской компании Top Rank Боб Арум лучшего мнения о знаменитом боксере.
20 мая 2023 года Василий Ломаченко попытается отобрать все титулы у американца Девина Хейни и стать абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе. Это будет последняя возможность для 35-летнего спортсмена взойти на боксерский Олимп.
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"Розовые очки" Боба Арума
Своим мнением о Василии Ломаченко поделился его промоутер Боб Арум. 91-летний специалист рассказал, как война повлияла на Ломаченко и назвал его настоящим патриотом своего государства.
"Безусловно, ситуация в Украине повлияла на Ломаченко. Его попросили защищать свою страну, а война есть война, его дом в десяти милях от Одессы, которую бомбили россияне. Поэтому это должно повлиять на него.
Он был в форме, но ему пришлось взять оружие в руки, и он постоянно готов вернуться к этому. Как это повлияет на него сейчас, когда он хочет стать абсолютным чемпионом в легком весе, вы спросите его самого.
Я люблю Ломаченко, думаю, что он настоящий украинский патриот, он сделает все, что в его силах. Он уехал из Украины и приехал сюда, но его мысли всегда возвращаются в Украину, потому что не знает, когда ракета может уничтожить его дом", – сказал Арум.
- Отметим, что Василий Ломаченко всегда осторожно высказывается о стране-агрессоре. Известный боксер обходит прямые обвинения в адрес России, которая начала полномасштабную войну против Украины.
- В то же время экс-чемпион мира переживает за судьбу промосковской УПЦ МП, публикуя провокационные посты в Instagram. Кроме того, Ломаченко ограничил доступ к своей странице подписчикам из Украины.
- Такие действия известного спортсмена отвлернули от него большое количество его фанатов, обвиняющих его в пророссийской позиции.