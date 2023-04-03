20 травня 2023 року Василь Ломаченко спробує відібрати всі титули в американця Девіна Хейні та стати абсолютним чемпіоном світу в легкому дивізіоні. Це буде остання можливість для 35-річного спортсмена зійти на боксерський Олімп.

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"Рожеві окуляри" Боба Арума

Своєю думкою про Василя Ломаченка поділився його промоутер Боб Арум. 91-річний фахівець розповів, як війна вплинула на Ломаченко та назвав його справжнім патріотом своєї держави.

"Безумовно, ситуація в Україні вплинула на Ломаченка. Його попросили захищати свою країну, а війна є війна, його будинок за десять миль від Одеси, яку бомбили росіяни. Тож це має вплинути на нього.

Він був у формі, але йому довелося взяти в руки зброю, і він постійно готовий повернутися до цього. Як це вплине на нього зараз, коли він хоче стати абсолютним чемпіоном у легкій вазі, ви маєте запитати його самого.

Я люблю Ломаченка, я думаю, що він справжній український патріот, він зробить усе, що в його силах. Він виїхав з України й приїхав сюди, але його думки завжди повертаються в Україну, бо не знає, коли ракета може знищити його будинок", – сказав Арум.