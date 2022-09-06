Бл*ть, я не знаю, – Гвардиола эмоционально прокомментировал шансы своих подопечных в ЛЧ

Главный наставник "горожан" Пеп Гвардиола эмоционально высказался по поводу дальнейших успехов своих подопечных в Лиге чемпионов. В своем разговоре тренер использовал нецензурную лексику.

Гвардиола: Спорт всегда дает еще один случай

У специалиста спросили о возможном триумфе в Лиге чемпионов-2022. Похоже, это его несколько разгневало, потому что ответ получился эмоциональным.

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Выиграет ли Манчестер Сити Лигу чемпионов? Бл*ть, я не знаю. Спорт всегда дает еще один случай. Я бы не прочь иметь такую ​​историю, как Севилья в Лиге Европы,

– сказал тренер Манчестер Сити.

Наставник МанСити подчеркнул, что все, прежде всего, зависит от команды.

"Все зависит от нашей работы. Если мы недостаточно хорошо будем играть, то вернемся домой и будем наказаны фанатами и СМИ, а через некоторое время будем снова двигаться вперед. В прошлом сезоне мы боролись за то, чтобы дойти до финальных стадий ЛЧ. Мы же знаем, как это тяжело", – добавил Гвариола.

Манчестер Сити стартует в групповом этапе Лиги чемпионов 6 сентября. Первый соперник – испанская Севилья. Также в группе английский клуб будет соперничать против Боруссия Д и Копенгаген.