Гвардиола: Спорт всегда дает еще один случай
У специалиста спросили о возможном триумфе в Лиге чемпионов-2022. Похоже, это его несколько разгневало, потому что ответ получился эмоциональным.
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Выиграет ли Манчестер Сити Лигу чемпионов? Бл*ть, я не знаю. Спорт всегда дает еще один случай. Я бы не прочь иметь такую историю, как Севилья в Лиге Европы,
– сказал тренер Манчестер Сити.
Наставник МанСити подчеркнул, что все, прежде всего, зависит от команды.
"Все зависит от нашей работы. Если мы недостаточно хорошо будем играть, то вернемся домой и будем наказаны фанатами и СМИ, а через некоторое время будем снова двигаться вперед. В прошлом сезоне мы боролись за то, чтобы дойти до финальных стадий ЛЧ. Мы же знаем, как это тяжело", – добавил Гвариола.