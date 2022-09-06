Гвардіола: Спорт завжди дає ще одну нагоду

У фахівця запитали про можливий тріумф у Лізі чемпіонів-2022. Схоже, що це його дещо розгнівало, бо відповідь вийшла емоційною.

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Чи виграє Манчестер Сіті Лігу чемпіонів? Бл*ть, я не знаю. Спорт завжди дає ще одну нагоду. Я б не проти мати таку історію, як Севілья в Лізі Європи,

– сказав тренер Манчестер Сіті.

Наставник МанСіті наголосив, що все насамперед залежить від команди.

"Все залежить від нашої роботи. Якщо ми недостатньо добре гратимемо, то повернемося додому і будемо покарані фанатами та ЗМІ, а через деякий час знову рухатимемося вперед. Минулого сезону ми боролися за те, щоб дійти до фінальних стадій ЛЧ. Ми ж знаємо, як це тяжко", – додав Гваріола.

Нагадаємо. Манчестер Сіті стартує у груповому етапі Ліги чемпіонів 6 вересня. Перший суперник – іспанська Севілья. Також у групі англійський клуб змагатиметься проти Борусія Д і Копенгаген.