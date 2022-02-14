Блашко сдала отрицательный тест на COVID-19: она может выступить на Олимпиаде

Украинская биатлонистка Дарья Блашко близка, чтобы вернуться в команду на Олимпийских играх. Биатлонистка до сих пор находится на самоизоляции в Пекине, но сдала отрицательный тест на коронавирус.

Блашко нужно сдать еще один тест

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак эксклюзивно сайту 24 Канала сообщил, что у Блашко отрицательный тест на коронавирус. Она все еще может выступить в Пекине.

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Блашко сегодня сдала отрицательный тест. Для того, чтобы ее выпустили ей нужно еще завтра сдать отрицательный тест,

– сказал Брынзак.

Блашко до сих пор не провела ни одной гонки в Пекине

Украинская биатлонистка попала на самоизоляцию 6-го февраля, когда сдала положительный тест на коронавирус.

После этого она пропустила три гонки: "индивидуалку", спринт и персьют. Из-за пропуска трех гонок Блашко не имеет шансов выступить в масс-старте.

Единственная гонка на Олимпиаде, в которой Дарья может принять участие – женская эстафета, которая состоится 16-го февраля.

Кто выступит в эстафете

Сейчас в сборной Украины четверо здоровых биатлонисток: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко и Елена Билосюк.

Но Билосюк рассказала, что тяжело перенесла коронавирус на Олимпиаде и не может гарантировать свое участие в эстафете.

В этом сезоне Блашко выступила в трех классических эстафетах. Дарья – единственная украинка, которая в этом сезоне завоевала медаль. Она в паре с Артемом Тищенко взяла "бронзу" в одиночной смешанной эстафете в Антхольце.