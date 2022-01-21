Блашко и Билосюк неожиданно снялись с "индивидуалки" : кто выступит из украинок

В пятницу, 21 января, женская индивидуальная гонка продолжит последний этап Кубка мира по биатлону перед Олимпиадой-2022. На старт выйдут три украинки.

Неожиданная ротация от Украины

Сперва на индивидуальную гонку было заявлено пять украинок, но в последнюю очередь из списка исчезли сразу две биатлонистки сине-желтой команды. Речь идет о Елене Билосюк и Дарьи Блашко.

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Пока не сообщается, почему девушки снялись в день гонки.

Первой на трассу в итальянском Антхольце выйдет Ирина Петренко. А вот закрывать гонку для Украины будет олимпийская чемпионка Юлия Джима. Также в индивидуалке выступит Анастасия Меркушина

Состав Украины на женскую "индивидуалку"

22. Ирина Петренко

52. Анастасия Меркушина

55. Юлия Джима

Джима попытается попасть в масс-старт

. Начало индивидуальной гонки в 15:15 по Киеву.

Юлия Джима попытается улучшить борьбу и отобраться в масс-старт, который 23 января закроет программу итальянского этапа Кубка мира.

Перед стартом гонки олимпийская чемпионка из Украины замыкает топ-30 общего зачета Кубка мира среди женщин. В активе украинки 147 очков.

Напомним, что мужская сборная Украины провалилась в индивидуалке. Ни один из биатлонистов не попал в зачетную зону (топ-40). Выше всех финишировал Антон Дудченко – 47-я позиция.