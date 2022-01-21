Неочікувана ротація від України

Спершу на індивідуальну гонку було заявлено п'ять українок, але в останню чергу зі списку зникли відразу дві біатлоністки синьо-жовтої команди. Мова йде про Олену Білосюк та Дарію Блашко.

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Наразі не повідомляється, чому дівчата знялись у день гонки.

Першою на трасу в італійському Антгольці вийде Ірина Петренко. А от закривати гонку для України буде олімпійська чемпіонка Юлія Джима. Також в індивідуалці виступить Анастасія Меркушина

Склад України на жіночу "індивідуалку"

22. Ірина Петренко

52. Анастасія Меркушина

55. Юлія Джима

До уваги. Початок індивідуальної гонки о 15:15 за Києвом.

Джима спробує потрапити у мас-старт

Юлія Джима спробує покращити боротьбу та відібратись у мас-старт, який 23 січня закриє програму італійському етапу Кубка світу.

Перед стартом гонки олімпійська чемпіонка з України замикає топ-30 загального заліку Кубка світу серед жінок. В активі українки 147 очок.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України провалилась в індивідуалці. Жоден із біатлоністів не потрапив у залікову зону (топ-40). Найвище фінішував Антон Дудченко – 47-ма позиція.