Бё выиграл Малый хрустальный глобус
В Антхольце определялся первый обладатель Малого хрустального глобуса. В олимпийском сезоне-2021/2022 победителя зачета "индивидуалок" определяли по двум гонкам в Эстерсунде (Швеция) и Антхольце.
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Перед гонкой на "глобус" претендовали норвежцы Тарьей Бё и Стурла Легрейд. Опытный Бё проигрывал своему земляку 6 очков, но благодаря финишу на втором месте опередил в зачете.
Это позволило Бё впервые в карьере выиграть Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок.
- Неожиданно победу в гонке одержал россиянин Антон Бабиков. Залогом успеха запасного биатлониста России на Олимпиаду стала чистая стрельба.
- Бё с двумя штрафными минутами проиграл Бабикову почти 10 секунд. Третье место на подиуме досталось россиянину Кариму Халили.
Провал Украины
Никто из украинских биатлонистов не смог попасть в зачетную зону в индивидуальной гонке. Наши спортсмены очень неудачно работали на огневых рубежах.
Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Антон Дудченко. Он допустил 4 промаха и финишировал только на 47-й строчке.
Дудченко проиграл россиянину Бабикову почти 6 минут.
Результаты индивидуальной гонки в Антхольце
1. Антон Бабиков (Россия, 0+0+0+0) 49:46:8
2. Тарьей Бё (Норвегия, 0+0+0+2) +9,7
3. Карим Халили (Россия, 0+0+1+0) +48.5
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47. Антон Дудченко (Украина, 1+0+3+0) +5:57.5
55. Артем Тищенко (Украина, 0+2+0+1) +6:24.3
62. Богдан Цымбал (Украина, 1+2+2+0) +7:05.8
64. Артем Прима (1+0+4+1) +7:08.8
91. Тарас Лесюк (Украина, 2+2+2+1) +9:53.3