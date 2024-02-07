Противники России: сколько пражская Славия выручила денег для Украины благодаря благотворительной игре

В воскресенье, 4 февраля, состоялся товарищеский матч между пражской Славией и ВиОном из Злате-Моравце. Он имел благотворительный статус.

Встреча стала показательным ответом на позорную позицию братиславского Слована, который первым среди клубов из стран ЕС с начала полномасштабного вторжения сыграл против "запоребрикового" клуба. Поэтому Славия отменила запланированный спарринг с командой без позиции и нашла более достойного оппонента на замену.

К теме Приземлили любителей "русского мира": Славия отменила спарринг против чемпиона Словакии

Важная помощь для Украины

При этом чехи решили проявить свою солидарность с Украиной, которую подкрепили еще и финансовой помощью. Они провели матч с другим представителем Словакии – ВиОном из Злате-Моравце (4:1). Во время благотворительной встречи собирали средства на помощь Украине, а именно на закупку автомобиля скорой помощи и другого медицинского оборудования для пострадавших от войны.

Пресс-служба Славии сообщила, какую сумму, в итоге, удалось собрать. Общий чек на помощь украинцам составил 1 миллион 250 чешских крон – это более двух миллионов гривен.



Важная помощь от Славии / фото из соцсетей пражского клуба