Накануне словацкий Слован объявил о проведении товарищеского матча с московским Динамо во время тренировочного сбора в Катаре. Такой необдуманный поступок не понравился Славии.

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Чешский объявил об отмене спарринга против братиславского Слована, запланированного на 4 февраля.

Клуб не планирует проведение подготовительного матча со Слованом из Братиславы,

– говорится в официальном заявлении клуба.

Отметим, что после огласки ассистент тренера Слована Любош Беньковский, анонсировавший поединок против московского Динамо, срочно удалил упоминание о команде страны-террористки.

Любош Беньковский анонсировал матч с Динамо Москва / скриншот с инстаграммы тренера

Напомним, что в составе Славии играет украинский защитник Тарас Качараб. На счету игрока сборной Украины 78 матчей, 2 гола и 1 ассист за все время пребывания в чешском клубе.