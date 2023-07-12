Легендарный дуэт сборной: Ребров сыграет в одной команде с Шевченко ради помощи Украине

Наставник нашей национальной команды примет участие в благотворительном матче в поддержку Родины. Сергей Станиславович будет играть против команды своего подчиненного Александра Зинченко.

В мае Александр Зинченко и Андрей Шевченко прибыли в Киев для встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Оба футболиста являются ее послами благотворительной платформы UNITED24.

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Было объявлено, что звезды украинского футбола проведут матч в поддержку Украины Game4Ukraine. В Лондоне 5 августа сыграют команда Александра Зинченко против команды Андрея Шевченко.

Целью матча станет сбор средств на восстановление Михаило-Коцюбинского лицея в Черниговской области, который был уничтожен российскими оккупантами. Между тем, организаторы объявляют имена звезд-участников матча.

Кроме Зинченко и Шевченко, из украинцев в матче сыграют Михаил Мудрик, Евгений Коноплянка, Олег Лужный и Евгений Левченко. Новой звездой встречи станет Сергей Ребров.

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Главный тренер сборной Украины будет играть в команде Шевченко. Из других звезд футбола участие в матче Game4Ukraine примут следующие игроки: