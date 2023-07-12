У травні Олександр Зінченко та Андрій Шевченко прибули в Київ для зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Обидва футболіста є її амбасадорами благодійної платформи UNITED24.

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Тоді було оголошено, що зірки українського футболу проведуть матч на підтримку України Game4Ukraine. У Лондоні 5 серпня зіграють команда Олександра Зінченка проти команди Андрія Шевченка.

Метою матчу стане збір коштів на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який був знищений російськими окупантами. Тим часом організатори оголошують імена зірок-учасників матчу.

Окрім Зінченка та Шевченка, з українців у матчі зіграють Михайло Мудрик, Євген Коноплянка, Олег Лужний та Євген Левченко. Новою зіркою зустрічі стане Сергій Ребров.

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Головний тренер збірної України гратиме у команді Шевченка. З інших зірок футболу участь у матчі Game4Ukraine візьмуть наступні гравці:

  • Фабіо Каннаваро
  • Самуель Етоо
  • Жерар Піке
  • Діда
  • Єнс Леманн
  • Патрік Вієйра
  • Кларенс Зеедорф
  • Клод Макелеле
  • Джіммі Флойд Хассельбайнк
  • Лука Тоні
  • Джанфранко Дзола
  • Майкл Ессьєн
  • Рікардо Карвальо
  • Робер Пірес
  • Гаель Кліші
  • Пер Мертезакер
  • Бакарі Санья
  • Джек Вілшер
  • Вільям Галлас
  • Йон Арне Ріісе
  • Патрік Бергер
  • Джолеон Лескотт
  • Веслі Морган
  • Антоніо Валенсія
  • Крістіан Пануччі
  • Джермейн Дефо
  • Марк Нобл
  • Глен Джонсон
  • Мікаель Сільвестр
  • Девід Джеймс
  • Мартін Шкртел
  • Денні Дрінквотер
  • Сержиньо
  • Шота Арвеладзе
  • Массімо Оддо
  • Джо Коул
  • Карло Кудічіні
  • Чарлі Адам