Они собрали команды из легендарных игроков прошлого и звезд шоубизнеса, чтобы провести матч, который продемонстрирует, что Украина не останется в одиночестве против врага. Важной составляющей, конечно же, стала и благотворительность.

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Важный вклад в восстановление Украины

Средства с этой доброй инициативы собирали для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Его разрушили российские оккупанты, в результате чего на месте погибла женщина.

Координатор платформы UNITED24 Ярослава Гресь рассказала, сколько в результате удалось собрать денег. По ее словам, сумма помощи Украине составила 1 миллион 700 тысяч долларов.

Напомним, что в том дружеском поединке участвовали украинцы – Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Александр Зинченко, Михаил Мудрик, Евгений Левченко и бывший форвард сборной Жуниор Мораес. Вместе с ними присоединились к важному событию, в частности – Жерар Пике, Петр Чех, Йенс Леманн, Робер Пирес и многие другие.

Встреча традиционно для таких инициатив закончилась мировой – 2:2. За синюю команду забили Кларенс Зеедорф и Уильям Галлас, а за желтую – Марк Нобл и Дарио Срна.

Смотрите видеообзор матча, который поможет Украине в восстановлении